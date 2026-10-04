Bolu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde samanlıkta yangın söndürüldü.
Giriş: 04.10.2026 - 10:04 Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde samanlıkta yangın söndürüldü.
Arpaseki Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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