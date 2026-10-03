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        Bolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Bolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Yazılar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Yangın, vatandaşların da desteğiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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