Bolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Giriş: 03.10.2026 - 19:40 Güncelleme:
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Yazılar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangın, vatandaşların da desteğiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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