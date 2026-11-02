Bolu Dağı'nda sonbahar renkliliği yaşanıyor

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri ile Kaynaşlı'daki Anadolu Otoyolu viyadükleri çevresinde ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle sonbahar manzaraları ortaya çıktı.

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