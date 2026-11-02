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        Bolu Dağı'nda sonbahar renkliliği yaşanıyor

        Bolu Dağı'nda güz mevsiminin etkisiyle doğa renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda sonbahar renkliliği yaşanıyor

        Bolu Dağı'nda güz mevsiminin etkisiyle doğa renklendi.

        Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri ile Kaynaşlı'daki Anadolu Otoyolu viyadükleri çevresinde ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle sonbahar manzaraları ortaya çıktı.

        Ormanlık alanlarda oluşan renk geçişleri havadan da görüntülendi.

        Kıvrımlı yolların ve viyadüklerin sonbahar renklerine bürünen ormanların arasında uzanması güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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