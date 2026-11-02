Bolu'da 166 bin araç denetlendi, 14 bin sürücüye ceza kesildi

Bolu'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde 166 bin 23 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 14 bin 415 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 131 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve bağlantı yollarında toplam 7 bin 595 trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 166 bin 23 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya sürüş kurallarına uymadığı tespit edilen 14 bin 415 sürücüye idari para cezası kesildi. Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.