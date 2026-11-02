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        Bolu'da 166 bin araç denetlendi, 14 bin sürücüye ceza kesildi

        Bolu'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde 166 bin 23 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 14 bin 415 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Bolu'da 166 bin araç denetlendi, 14 bin sürücüye ceza kesildi

        Bolu'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde 166 bin 23 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 14 bin 415 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 131 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve bağlantı yollarında toplam 7 bin 595 trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Denetimler kapsamında 166 bin 23 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya sürüş kurallarına uymadığı tespit edilen 14 bin 415 sürücüye idari para cezası kesildi. Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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