Bolu'da imam evi alevlere teslim oldu
Bolu'nun Göynük ilçesinde imam evi olarak kullanılan iki katlı betonarme yapı, elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde imam evi olarak kullanılan iki katlı betonarme yapı, elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Göynük ilçesine bağlı Hacımahmut köyü Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imam evi olarak kullanılan iki katlı betonarme yapının üst katında elektrik tesisatından kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı betonarme yapı kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.