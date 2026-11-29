Kayıtta, yayla evleri önünde ve çevresindeki açıklık alanda bulunan geyiklerin bir süre durduktan sonra yerleşim alanından uzaklaştıkları görülüyor.

Doğa gözlemcisi İbrahim Can Yıkılmaz, ilçeye bağlı bir yaylaya gittiği esnada geyik sürüsüyle karşılaştı. Yıkılmaz, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.