Gerede'de yola dökülen izolasyon malzemesi ulaşımı aksattı
Bolu'nun Gerede ilçesinde tırın dorsesinden yola dökülen izolasyon malzemesi nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde tırın dorsesinden yola dökülen izolasyon malzemesi nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Gerede ilçesindeki Ankara-Karabük-İstanbul kavşağında dönüş yapmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABE 199 plakalı tırın dorsesindeki izolasyon malzemesi yola saçıldı.
Ürünlerin yolu kaplaması nedeniyle kavşak ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Kavşak, ekiplerin malzemeleri kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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