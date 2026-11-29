Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un ligde kalma mücadelesi için şehirde destek kampanyası başlatıldı. Boluspor Başkan Vekili Ender Ufluoğlu, kulübün zor günlerden geçtiğini belirterek, "Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Yönetimler gelip geçici, baki olan Boluspor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in tecrübeli ekipleri arasında yer alan Boluspor, 20262027 sezonunda kötü bir dönemden geçiyor. Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan kırmızıbeyazlı ekip, topladığı 5 puanla son sırada yer alıyor. Boluspor'un içinde bulunduğu durumdan kurtulması ve kulübe destek sağlanması amacıyla Demirciler köyü mevkisindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

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Toplantıya AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, MHP Bolu İl Başkanı Mehmet Başaran, Boluspor Başkan Vekili Ender Ufluoğlu, Boluspor Teknik Direktörü Mustapha Yatabare, takım kaptanı Abdulsamet Kırım ve futbolcular katıldı.

Toplantıda Boluspor için başlatılan destek kampanyası duyurulurken, Bolu'daki iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara kulübe sahip çıkmaları yönünde çağrı yapıldı.

Ender Ufluoğlu: "Yönetimler gelip geçici, baki olan Boluspor"

Toplantıda konuşan Boluspor Başkan Vekili Ender Ufluoğlu, kampanyayı başlatan il başkanlarına teşekkür ederek kulübün zor bir süreçten geçtiğini ancak hiçbir şey için geç kalınmadığını söyledi. Ufluoğlu, "Öncelikle bu oluşumu başlattıkları için başkan ve kulüp adına, şahsım adına kendilerine teşekkür ederim. Boluspor zor süreçlerden geçiyor ama hiçbir şey için geç kalınmış değil. Gün doğmadan neler doğar. Geçmiş dönemde de bu görevi yapan, Boluspor için mücadele eden, Boluspor için elini taşın altına koyan çok değerli, çok kıymetli başkanlarımız tarih boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmışlardır. Gerçekten Boluspor büyük bir camia. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Tarihini bilen aramızda değerli büyüklerimiz, geçmişini bilen, şu an bu forma için mücadele eden çok değerli oyuncu grubumuza, özellikle her an her dakika beraber, her anı beraber yaşadığım oyuncu grubuna, personelimize, destek ekibimize, kulübe ve bize gösterdikleri iyi niyetlerinden dolayı herkesin önünde teşekkür ediyorum. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Yönetimler gelip geçici, baki olan Boluspor" ifadelerini kullandı.

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Suat Güner: "Hem manevi hem de maddi anlamda desteğe ihtiyaç var"

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ise Boluspor'un 60 yılı aşkın geçmişiyle şehrin önemli manevi değerlerinden biri olduğunu belirterek, tüm Bolu halkını kulübe sahip çıkmaya davet etti. Güner, kendilerinin de destek kampanyasına öncülük edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Belki geç kaldığımız bir destek ama bugün buna ihtiyaç varsa biz taşın altına dün olduğu gibi bugün de elimizi koymaya hazırız. Rakam telaffuz etmeyi doğru bulmuyorum. İmkanlarımız doğrultusunda, başta kendimiz olmak üzere, şerefle, gururla ve onurla temsil ettiğimiz siyasi partilerimizin teşkilatlarına da bu konuda çağrıda bulunarak sürece katkı sunmayı amaçlıyoruz. Hem bireysel olarak ekonomik destek sağlayarak hem de teşkilatlarımızı harekete geçirerek bu sürecin öncülüğünü elimizden geldiğince üstlenmeye çalışacağız. Gerekirse yüzümüzü eskiterek kapı kapı dolaşacak, yarın pişman olmamak ve üzerimize düşeni, hatta fazlasını yaptığımızı söyleyebilmek adına bugün burada olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

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Mehmet Başaran:"Boluspor tarihinde hiçbir zaman bu kadar sahipsiz kalmamıştı"

MHP Bolu İl Başkanı Mehmet Başaran da kulübün içinde bulunduğu durumun ciddi olduğunu aktararak, şehirde Boluspor'a yönelik duyarsızlık bulunduğunu söyledi. Takımın ligde kalma ihtimali düşük olsa dahi desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başaran, "Durum kötü. Gidişat son nefese gelmiş hasta gibi. Şehirde bir sessizlik, bir duyarsızlık hakim. Boluspor tarihinde hiçbir zaman bu kadar sahipsiz ve yalnız kalmamıştı. Buradaki bir avuç yöneticinin suçu takımın başında olmaksa, mücadele etmekse, bu arkadaşlarımızı yargılamaktansa onların yanında olmanın ne kadar asil ve şerefli bir duruş olduğunu hepinizin bilmesini istiyorum. Tekrar söylüyorum, takımın başında kimin olduğunun önemi yok arkadaşlar. Söz konusu olan Boluspor. Buradan size haykırıyorum. Takımın ligde kalma ihtimali yüzde bir bile olsa Boluspor buna değer arkadaşlar. Boluspor buna değer. Muhterem Bolulular, gelin hep birlikte Boluspor'un üstündeki ölü toprağını kaldıralım ve takımımıza sahip çıkalım, çıkaralım ve onu kurtaralım. Layık olduğu yere geri getirelim" dedi.

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Takım kaptanından destek çağrısı

Boluspor Kaptanı Abdulsamet Kırım, takımın içinde bulunduğu durumdan futbolcuların da memnun olmadığını ifade ederek, sezon başından bu yana yönetimin, teknik heyetin ve oyuncuların fedakarlık yaptığını dile getirdi. Şehirdeki sessizlik ve duyarsızlığı anlamakta zorlandığını belirten Kırım, "Bu şehrin bu büyük kulübüne neden böyle bir sessizlik, bir duyarsızlık var, onu ben de anlamış değilim. Gerçekten bu beni çok üzüyor. Yönetimimiz, başkanımız, oyuncularımız, takım arkadaşlarım sezon başından beri inanılmaz fedakarlıklar yaparak buraya kadar geldik. Bulunduğumuz durum tabii ki bizim de hoşumuza gitmiyor. Biz de memnun değiliz bulunduğumuz durumdan ama bizim bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok ki bunu ispat da ettik hep birlikte mücadele göstererek. Tek isteğimiz bize destek olunsun, bizim yanımızda olunsun" açıklamasında bulundu.

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Yatabare: "Bizim herkese ihtiyacımız var"

Boluspor Teknik Direktörü Mustapha Yatabare de takımın taraftarlar başta olmak üzere tüm şehirden destek beklediğini vurguladı. Sahada ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydeden Yatabare, "Bizim herkese ihtiyacımız var; taraftarlara, sizlere, büyüklerimize, herkese ihtiyacımız var. Biz sahada gerekeni yapmaya çalışıyoruz, oyuncularımız da gerekeni yapıyor. Amacımız tabii ki Bolu'nun eski kimliğine dönmesi. Gerekeni yapacağız. Ne kadar destek olursa bizim için o kadar kolay olur" şeklinde konuştu.

Toplantı, Boluspor'un içinde bulunduğu zor süreçten çıkabilmesi için şehirde birlik ve beraberlik sağlanması, kulübe maddi ve manevi desteğin artırılması yönündeki çağrılarla sona erdi.