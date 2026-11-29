Göynük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı eve çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı eve çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Hacımahmut köyü Çiftlik Mahallesi’nde bulunan iki katlı betonarme yapının üst katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesine köylüler de destek verdi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.