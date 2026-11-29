Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Boluspor'a destek kampanyası başlatıldı.

AK Parti İl Başkanı Suat Güner, MHP İl Başkanı Mehmet Başaran, Boluspor Başkan Vekili Ender Ufluoğlu, Boluspor Teknik Sorumlusu Mustapha Yatabare, Boluspor futbolcuları ve iki partiden yöneticilerin katılımıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'a destek kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Güner, Boluspor yöneticileri ve Başaran'la bir araya gelerek ligde kötü durumda bulunan Boluspor'a destek olunması için bir kampanya başlatma kararı aldıklarını söyledi.

Bolu'nun birlik ve beraberliğine ışık tutacak bir kıvılcım yakmak istediklerini belirten Güner, "Yeşil sahalarda hepimizin manevi değeri olan Boluspor'a destek çıkmamız gereken bir zaman diliminde olduğumuzu düşündük. Kulübümüzün öncelikle manevi sonra maddi anlamda desteğine çağrıda bulunmak üzere bir araya geldik." dedi.

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Güner, Boluspor'un kentin ortak paydası olduğunu vurgulayarak, "Boluspor'umuzun içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Buradaki amacımız fikstür olarak tabloyu değerlendirmek değil. Bolu'muzun tüm iş insanlarını ve sivil toplum örgütlerini başta manevi, akabinde de maddi desteğe davet ediyoruz. İlk desteği biz yapalım. Belki geç kaldığımız bir destek ama biz taşın altına dün olduğu gibi bugün de elimizi koymaya hazırız." diye konuştu.

Başaran da Boluspor'un bugünkü durumu nedeniyle üzüntü duyduklarını ancak umutsuz olmadıklarını dile getirerek, hiç kimsenin Boluspor'u yalnız bırakma lüksü olmadığını ifade etti.

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Boluspor'un tarihinde hiçbir zaman bu kadar sahipsiz ve yalnız kalmadığını aktaran Başaran, "Takımın ligde kalma ihtimali yüzde 1 bile olsa Boluspor buna değer. Gelin hep birlikte Boluspor'un üzerindeki ölü toprağını kaldıralım. Takımımıza sahip çıkalım, onu kurtaralım ve layık olduğu yere geri getirelim." şeklinde konuştu.

Güner ve Başaran'a bu oluşumu başlattıkları için teşekkür eden Ufluoğlu, Boluspor'un zor süreçlerden geçtiğini ancak bir şeyler yapmak için geç olmadığını kaydetti.

Ufluoğlu, "Bu süreç, 'Boluspor daha kötüye gidecek' anlamına gelmiyor. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Ana tema Boluspor, dolayısıyla bu camiaya sahip çıkılması gerekiyor." dedi.

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- Yatabare: "Bolu'nun eski kimliğine dönmesini istiyoruz"

Boluspor Teknik Sorumlusu Mustapha Yatabare, bu desteğin kendilerine çok güç vereceğini dile getirdi.

Bu desteğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Yatabare, "Bizim herkese ihtiyacımız var. Her kim, ne kadar destek verirse buna çok çok ihtiyacımız var. Biz sahada gerekeni yapmaya çalışıyoruz, oyuncularımız da gerekeni yapıyor. Bolu'nun eski kimliğine dönmesini istiyoruz. Boluspor'un eski kimliğine ulaşması için gerekeni yapacağız. Ne kadar destek olursa bizim için o kadar güzel." diye konuştu.

Kaptan Abdulsamet Kırım da Bolu'nun bu büyük kulübüne karşı oluşan sessizlik ve duyarsızlığın nedenini anlamadığını ifade etti.

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Başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sezon başından beri inanılmaz fedakarlık yaptığına işaret eden Kırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu durumda olmak bizi de mutlu etmiyor. Bizim bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Tek istediğimiz bize destek olunsun, bizim yanımızda olunsun. Maddi manevi bizim yanımızda olun. Ben inanıyorum, çok geç olmadan tekrar ayağa kalkıp bu takımı hak ettiği yere ulaştıracağız."