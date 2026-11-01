Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, AntalyaDenizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönen gelen sürücü Emre K. (37) idaresindeki 34 GIE 214 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 15 HT 933 plakalı Tofaş otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Ergün A., Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.