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        Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Emre A. (26) idaresindeki 20 ZE 661 plakalı otomobil, Salda köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Özay A. (56), Ercan A, Muhammed N.K. (18) ve Ayfer A. (52) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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