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        Burdur'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

        Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Burdur'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

        Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. ile V.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahıs birbirini darbetti. Daha sonrasında ise N.B., yanında getirdiği tüfekle V.A.'nin babası M.A.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.A. ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı M.A., Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Antalya'ya sevk edildi.

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        Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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