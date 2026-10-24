Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çardak köyünde V.A. (32) ile N.B. (62) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavgaya M.A. da dahil oldu. N.B. av tüfeğiyle ateş ederek M.A.'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.B. ise jandarma ekibince gözaltına alındı.