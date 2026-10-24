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        Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Çardak köyünde V.A. (32) ile N.B. (62) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavgaya M.A. da dahil oldu. N.B. av tüfeğiyle ateş ederek M.A.'yı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.B. ise jandarma ekibince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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