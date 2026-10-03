Gölhisar'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 03.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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