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        Gölhisar'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Gölhisar'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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