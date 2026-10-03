Gölhisar'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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