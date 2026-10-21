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        10 gün önce ölümlü trafik kazasından yaralı kurtuldu, iş kazasında öldü

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde metal boyahanesinde forkliftle malzeme taşıyan Eray Altıntaş (24), üzerine demir blokların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Altıntaş'ın yaklaşık 10 gün önce arkadaşının hayatını kaybettiği trafik kazasından hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 00:53 Güncelleme:
        10 gün önce ölümlü trafik kazasından yaralı kurtuldu, iş kazasında öldü

        BURSA’nın Nilüfer ilçesinde metal boyahanesinde forkliftle malzeme taşıyan Eray Altıntaş (24), üzerine demir blokların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Altıntaş’ın yaklaşık 10 gün önce arkadaşının hayatını kaybettiği trafik kazasından hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi 2'inci Sokak’taki metal boyahanesinde meydana geldi. İddiaya göre, forkliftle metal parçaları taşıyan Eray Altıntaş’ın üzerine demir bloklar devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altıntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altıntaş’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        10 GÜN ÖNCEKİ KAZADAN YARALI KURTULMUŞTU

        Eray Altıntaş’ın yaklaşık 10 gün önce geçirdiği trafik kazasında arkadaşının hayatını kaybettiği, kendisinin ise hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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