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        İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano, Bursa'da konser verdi

        İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano, "Müziğin Siyah Beyaz Sesleri" konserinde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 00:34 Güncelleme:
        İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano, Bursa'da konser verdi

        İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano, "Müziğin Siyah Beyaz Sesleri" konserinde sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür tarafından organize edilen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Piyanist Cristofano, "Liszt Vallee 'Obermann", "Rachmaninoff Elegy op.3", "Chopin Polonaiseop.26 n.1", "Chopin Polonaise Fantasie op.61" başta olmak üzere pek çok eser seslendirdi.

        Konser sonunda müzikseverleri selamlayan piyanist, uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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