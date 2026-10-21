İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano, Bursa'da konser verdi

Piyanist Cristofano, "Liszt Vallee 'Obermann", "Rachmaninoff Elegy op.3", "Chopin Polonaiseop.26 n.1", "Chopin Polonaise Fantasie op.61" başta olmak üzere pek çok eser seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür tarafından organize edilen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

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