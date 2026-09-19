26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bursaspor Basketbol'u 87-74 mağlup eden Trabzonspor, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.
26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bursaspor Basketbol'u 87-74 mağlup eden Trabzonspor, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Bursaspor Basketbol ile Trabzonspor karşılaştı. İlk çeyreği 27-23 önde bitiren Trabzonspor, devreye de 48-39 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Trabzonspor, final periyoduna 64-53 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Trabzon ekibi, sahadan 87-74 galip ayrılarak turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.
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