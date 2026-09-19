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        26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

        26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bursaspor Basketbol'u 87-74 mağlup eden Trabzonspor, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 17:34 Güncelleme:
        26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

        26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bursaspor Basketbol'u 87-74 mağlup eden Trabzonspor, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

        TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Bursaspor Basketbol ile Trabzonspor karşılaştı. İlk çeyreği 27-23 önde bitiren Trabzonspor, devreye de 48-39 önde girdi.

        Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Trabzonspor, final periyoduna 64-53 üstün girdi.

        Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Trabzon ekibi, sahadan 87-74 galip ayrılarak turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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