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        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da temel atma töreninde konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu kadar belirsizliğin olduğu bir dünyada, çok güçlü bir ülkeye, devlete, millete ve ferde ihtiyacımız var. Bunu inşa etmek, bir tercih olmaktan çıkmıştır Türkiye için, bir mecburiyettir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:53 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da temel atma töreninde konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu kadar belirsizliğin olduğu bir dünyada, çok güçlü bir ülkeye, devlete, millete ve ferde ihtiyacımız var. Bunu inşa etmek, bir tercih olmaktan çıkmıştır Türkiye için, bir mecburiyettir." dedi.

        Ala, Yıldırım Belediyesince hayata geçirilecek Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde, AK Parti belediyeciliğinin bir marka olduğunu söyledi.

        AK Parti belediyeciliğinin kaliteli hizmetin adı olduğunu belirten Ala, belediyeciliği millete hizmet olarak markalaştırdıklarını, milletin emaneti olarak bildiklerini dile getirdi.

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        Ala, belediyelerin ortak ihtiyaçları karşılayacak hizmetler sunması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Görüyoruz ki 1900'lerin başında aldıkları belediyecilik hizmetini tarumar eden, yozlaşmanın, yanlışlığın markası haline getiren anlayış, yeni aldıkları belediyelerde de aynı şekilde hükmünü icra etti. Hiç ders alınmamış. Kendilerine emanet edilen belediye bütçesini, millete hizmet yolunda harcayacaklarına akrabalarına, tanıdıklarına, etraflarına, zenginleşme aracı olarak kullanmışlar. Bu, büyük bir bühtandır, yanlıştır, millete saygısızlıktır. Maalesef görüyoruz ki belediyeciliği sadece kendine ve tanıdıklarına hizmet aracı olarak görenler var. Maalesef kaynakları da millete aktaracaklarına kendilerine ve etraflarına aktarma aracı olarak gören zihniyet var. Bunun memlekete, millete zararından başka hiçbir faydası olmaz."

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        - "Cumhurbaşkanımız BM'de daha adil bir düzen kurmanın mümkün olduğunu haykırdı"

        Türkiye'nin yakın coğrafyasında, Orta Doğu'da, dünyada yaşanan gelişmelere değinen Ala, "Böyle bir belirsizliğin olduğu dünyada, bu kadar kargaşanın olduğu bir Orta Doğu'da, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesi gerekmez mi? Bunu, herkesin kendi bulunduğu görevde ve yerde, vazifesini, görevini bihakkın yerine getirmesiyle ancak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

        "Belediye başkanı, adam gibi belediye başkanlığı yapacak, kamu görevlileri, kamu görevini bihakkın yerine getirecek, sivil toplum örgütleri vakıf, dernek olmanın gereğini yerine getirecek." diyen Ala, şunları kaydetti:

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        "Özel sektör ihracatını artıracak, üretimini yapacak, istihdam sağlayacak. Merkezi yönetim, bütün Türkiye'yi yönetecek, kardeşlik içerisinde, 87 milyonun kardeşliğini, milli dayanışmasını tahkim edecek projeler ortaya koyacak, dünyadaki gelişmelere vaziyet edecek, bölgesindeki gelişmelere masada müdahale edecek. İşte biz ülkeyi bu anlayışla yönetiyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımız BM'de dünyanın gözünün içine baka baka bütün dünyaya haykırarak, Gazze'deki soykırımı, Myanmar'daki, Darfur'daki insanlık dramlarını dile getirdi ve dünyanın önüne bir vizyon koydu. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu hatırlattı, daha adil bir düzen kurmanın mümkün olduğunu haykırdı."

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        - "Süreç öngördüğümüz şekilde devam ediyor"

        Ala, terörsüz bir bölge inşası için harekete geçtiklerini vurgulayarak, "Terörün, kargaşanın olduğu hiçbir yerde, huzur olmaz, herkes kaybeder. Onun için herkesin kazanacağı ülkemizde ve bölgemizde, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' dedik. Bunun, gereğini yerine getiriyoruz ve başından beri süreç öngördüğümüz şekilde devam ediyor." diye konuştu.

        Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin en köklü problemlerinden birini çözme iradesini ortaya koyduğunu, milletin yüzde 80'inden fazlasının bu projeyi desteklediğini dile getiren Ala, "Mecliste, Milli Dayanışma Yasası, 467 oyla onaylandı ve geçti. Çok partili hayata geçtiğimizden beri bu kadar yüksek bir oy oranıyla, onayla geçen başka bir yasa yok. Bu, müthiş bir siyasal uzlaşma var demektir." değerlendirmesinde bulundu.

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        Türkiye'nin içerideki ve bölgesindeki kargaşalarla enerjisini harcamasını istemediklerini belirten Ala, "Bu kadar belirsizliğin olduğu bir dünyada, çok güçlü bir ülkeye, devlete, millete ve ferde ihtiyacımız var. Bunu inşa etmek, bir tercih olmaktan çıkmıştır Türkiye için, bir mecburiyettir." dedi.

        Ala, sivil hakları ve özgürlükleri garanti altına alan, işleyen bir devleti tahkim eden ve sosyal dayanışmayı milletin birliğini, dirliğini, huzurunu güven altına alacak bir sivil anayasayla milleti buluşturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

        - "2 milyar liralık bir projeyi hayata geçiriyoruz"

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da yaptıkları imar çalışmalarıyla başka bir alanda kazandıkları 9 dönümlük yeri, bölgeyle takas ettiklerini, kaynak oluşturmak adına da burada hem bir kültür merkezi hem de bir ticaret merkezi yapmayı hedefleyerek, ticari hayata ve sosyal yaşama katkı sağlaması için proje geliştirdiklerini ifade etti.

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        Kültürel alanlar, konferans salonları, kafeler, çok amaçlı salonlar, kültür sanat atölyeleri, mağazalar, ofislerin yer aldığı yapının 3 bloktan oluştuğunu belirten Yılmaz, "Belediyemizin kaynaklarını kullanmak isteseydik, bugün 2 milyar liralık bir bütçe gerekiyordu. Bu bütçeyi projenin kendi içerisinde çözdük. Belediyemizin öz kaynaklarını kullanmadan 2 milyar liralık bir projeyi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Milletvekilleri Muhammet Mufit Aydın ve Emel Gözükara Durmaz'ın da konuştuğu törende daha sonra protokolün butona basmasıyla merkezin temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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