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        Başkan Taban, COP31'de İnegöl'ün yeşil dönüşüm vizyonunu anlattı

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Antalya'da düzenlenen COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Sağlıklı ve Dirençli Kentler İçin Yerel İklim Konferanslarına katıldı. Başkan Taban, İnegöl'de "Üretimin, Yaşamın ve Doğanın Kesişiminde Yeşil Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Yerel COP programının çıktılarını ve şehirde hayata geçirilen çevre dostu uygulamaları uluslararası platformda paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Başkan Taban, COP31'de İnegöl'ün yeşil dönüşüm vizyonunu anlattı

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Antalya'da düzenlenen COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Sağlıklı ve Dirençli Kentler İçin Yerel İklim Konferanslarına katıldı. Başkan Taban, İnegöl'de "Üretimin, Yaşamın ve Doğanın Kesişiminde Yeşil Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Yerel COP programının çıktılarını ve şehirde hayata geçirilen çevre dostu uygulamaları uluslararası platformda paylaştı.

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehirler ve çevre dostu yerel yönetim uygulamalarının ele alındığı COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen programa katıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda İnegöl'ün çevre, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmaları da gündeme taşındı.

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        İnegöl'ün yerel cop çıktıları Antalya'da paylaşıldı

        Başkan Alper Taban, COP31 kapsamında düzenlenen Sağlıklı ve Dirençli Kentler İçin Yerel İklim Konferanslarında İnegöl'de gerçekleştirilen Yerel COP programının çıktılarını paylaştı. "Üretimin, Yaşamın ve Doğanın Kesişiminde Yeşil Dönüşüm" temasıyla hayata geçirilen programda ortaya konulan değerlendirmeler ve İnegöl'de uygulamaya alınan çevre odaklı çalışmalar, konferans katılımcılarına aktarıldı. İnegöl'ün üretim gücünü, yaşam kalitesini ve doğal değerlerini bir arada koruyan sürdürülebilir bir şehir anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Başkan Taban, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin yanı sıra işletmelerin ve vatandaşların da önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekti.

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        İnegöl Belediyesi iklim ve çevre konusunda neler yapıyor?

        İnegöl Belediyesi'nin bu alanda ortaya koyduğu çalışmalar da COP31 programında paylaşıldı. İnegöl'ün üretim gücüyle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir şehir olduğuna vurgu yapılırken; şehrin farklı noktalarındaki 8 istasyonla hava kalitesinin anlık takip edildiği ifade edildi. Ölçüm ağının 2030'da 20 noktaya ulaştırılacağı da kaydedildi. Bu çalışmalar sonucunda istasyon verilerimizde önemli iyileşmeler görüldüğünü kaydeden Başkan Alper Taban, "Drone destekli takip, saha denetimleri ve vatandaş bildirimlerinden yararlanarak çevre ve halk sağlığı açısından uygun olmayan üretim şartlarını tespit ediyoruz. Üretim atıklarının kontrolsüz yakılmasını önlemeye çalışırken uygun toplama ve geri kazanım sistemine yönlendirilmesini destekliyoruz. Tehlikesiz atık toplama merkezimiz ve hanelerden ayrı ambalaj atığı toplama sistemimizle kaynakların yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyoruz. Isınma kaynaklı etkileri azaltırken sosyal destekleri de doğalgaz desteği şeklinde uyguluyoruz. Ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla trafik master planı çalışması yaptık. Enerji dönüşümünde kendi uygulamalarımızla da sorumluluk alıyoruz. Modern Hayvan Pazarımızın çatısında GES uygulamasını hayata geçirdik. Üreten Çiftçiler Kooperatifimizin soğuk hava deposundaki çatı GES uygulaması ve GES'li parklarla yenilenebilir enerji kullanımını destekliyoruz. YeSTR sertifikalı yeni hizmet binamızda da enerji ve su verimliliğini gözeten bir tasarım benimsedik" dedi.

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        "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir İnegöl bırakmak istiyoruz"

        Antalya'daki organizasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen böylesine büyük bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti. İnegöl'de daha yeşil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Taban, gelecek nesillere daha sağlıklı bir şehir bırakma bilinciyle hareket eden işletmelere ve vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Taban, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm sürecinde toplumsal farkındalığın artırılmasının, ortak sorumluluk anlayışının geliştirilmesinin ve yerel ölçekte atılan adımların büyük önem taşıdığını vurguladı.

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