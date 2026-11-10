Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Bursa ve çevre illerde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Bursa ve çevre illerde düzenlenen törenlerle anıldı.

Bursa'da Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na protokol üyelerince çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te anıtın yanında meşaleler yakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Tayyare Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

- Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki törende, Vali Erdinç Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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Çelenk bırakılmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, Atatürk'ün sesinden "Gençliğe Hitabe" dinlendi.

Törene, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Ergün, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada Ulus Anıtı çevresinde bir araya gelen vatandaşlar ise "vosvos" olarak tabir edilen araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi.

Anıtın bulunduğu kavşağın etrafında toplanan vatandaşlar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

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- Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu ile Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı'nın yanında meşaleler yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Törene, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi partilerin başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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- Kütahya

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Kütahya'da saygıyla anıldı.

Program kapsamında Kütahya Valisi Musa Işın, Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

- Bilecik

Bilecik'teki tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşuna, çevredeki vatandaşlar da katıldı.

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Törene, Vali Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Kadircan Kottaş, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yeni Parti İl Başkanı Ali Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

Kentteki törenler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programla devam edecek.

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Bu arada, Bozüyük ilçesinde de tören düzenlendi.

- Yalova

Yalova'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karamürsel Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Erhan Fıçıcı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Şehir merkezinde trafikte bulunan vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

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Anma programı kapsamında Yalova Kent Müzesi'nin duvarına, Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamladığı görüntüsü yansıtıldı.