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        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özhan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özhan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özhan, mesajında, Atatürk’ün yalnızca bağımsızlık mücadelesine önderlik eden büyük bir komutan değil aynı zamanda geleceğe yön veren fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı olduğunu ifade etti.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün imkansızlıklar içinde verilen kurtuluş mücadelesine önderlik ederek bağımsız ve özgür bir ülkenin temellerini attığını belirten Özhan, cumhuriyetin ilanıyla millete kendi geleceğini belirleme iradesini kazandırdığını vurguladı.

        Atatürk’ü anlamanın sadece geçmişte yaptıklarını hatırlamak olmadığını dile getiren Özhan, şöyle devam etti:

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        "Atatürk'ün ortaya koyduğu akılcı düşünceyi ve çağdaşlaşma hedefini bugünün koşullarında da yaşatabilmektir. Onun en büyük mirası, bilimi ve aklı esas alan, üreten, sorgulayan ve her alanda ilerlemeyi hedefleyen bir Türkiye idealidir. Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, ülkemizi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha ileriye taşımak, çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır."

        Özhan, Bursa Ticaret Borsası olarak Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, üretimi, girişimciliği, ticareti ve ekonomik gelişimi desteklemeyi Türkiye'ye karşı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerine değinerek, şunları kaydetti:

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        "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu sorumluluğu daha büyük bir kararlılıkla yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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