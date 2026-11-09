Araç yüklü çekici önce kırmızı ışıkta bekleyen araçlara ve eve çarptı: 1 yaralı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, araç yüklü bir çekici, önce kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve hafif ticari araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada, çekici sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi şehir merkezi geçişindeki İznik Kavşağı’nda meydana geldi. Yalova’dan Bursa istikametine seyir halinde olan Turan N. (56) yönetimindeki araç yüklü çekici, trafik ışıklarında yavaşlayan bir otomobile, ardından hafif ticari araca da çarptı. Saevrulan çekici bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada çekici sürücüsü Turan N., kabinde sıkışarak yaralandı.

REKLAM

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Orhangazi İtfaiye Grupları ekiplerinin demir yığınlarını keserek yaptığı çalışma sonucu sürücü Turan N., sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisine başlandı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunun Bursa istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.