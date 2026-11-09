Uludağ İçecek, Malatya'daki yeni üretim tesisi yatırımını COP31'de tanıttı

Uludağ İçecek Türk AŞ, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Malatya’da hayata geçireceği yeni üretim tesisini ve sürdürülebilir sanayi vizyonunu tanıttı. İlk etapta yıllık 140 milyon litre üretim kapasitesine ulaşması planlanan tesiste 110’un üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Uludağ İçecek Türk AŞ, COP31 kapsamında düzenlenen "Malatya’da Sürdürülebilir Bir Sanayi Geleceğine Yatırım" başlıklı panelde yeni yatırım projesini uluslararası katılımcılarla paylaştı. Zirvenin ilk günü olan 9 Kasım'da Yeşil Bölge’deki Dirençli Şehirler Programlama Alanı 2’de gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan üstlendi. Panelde Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Elisabetta Falcetti konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmanın kalıcı yatırımlarla desteklenmesi, iklim finansmanının sanayi yatırımlarına katkısı ve çevresel performansın ölçülebilir göstergelerle takip edilmesi konuları ele alındı.

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Bursa’nın üretim gücünü tamamlayacak

Panelde konuşan Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, COP31’in destekçilerinden biri olmaktan ve Malatya’da hayata geçirecekleri yeni üretim tesisi projesini uluslararası platformda paylaşmaktan gurur duyduklarını belirtti. Malatya yatırımının şirketin üretim gücünü artıracağını ifade eden Kızıl, "Malatya yatırımımızla üretim gücümüzü artırırken bölgenin geleceğine de katkı sunmayı hedefliyoruz. İklim finansmanı, sürdürülebilir sanayi yatırımları ve bölgesel dayanıklılık, sürdürülebilir kalkınmanın birbirini tamamlayan temel unsurlarıdır. Malatya’da uzun vadeli bir yatırım ile bölgenin yeniden ayağa kalkmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni üretim tesisimiz, Bursa’daki üretim gücümüzü tamamlayarak bizi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya daha da yakınlaştıracak, dağıtım esnekliğimizi artıracak. İlk etapta yıllık yaklaşık 140 milyon litre üretim kapasitesi ve 110’un üzerinde doğrudan istihdam öngörüyoruz" dedi.

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Tesiste güneş enerjisi sistemi planlanıyor

Malatya’daki yatırımda kaynak verimliliğini ön planda tuttuklarını belirten Kızıl, tesisin LEED Gold sertifikası hedefiyle tasarlandığını, 4 MWp gücünde güneş enerjisi sistemi ve dijital verimlilik uygulamalarının planlandığını söyledi. Kızıl, "Bir fabrikanın sürdürülebilirlik iddiası, tasarımında başlar ve işletme sonuçlarıyla karşılık bulur. Malatya’da enerji ve su kullanımından üretim kayıplarına kadar kaynak verimliliğini yatırımın en başından itibaren ele alıyoruz. Tesisimizi LEED Gold sertifikası hedefiyle tasarlıyor, 4 MWp gücünde güneş enerjisi sistemi ve verimliliği destekleyen dijital uygulamalar planlıyoruz. Bizim için esas olan bu hedeflerin sahadaki karşılığını ölçmek ve doğrulanmış sonuçlarla ortaya koymak" diye konuştu.

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EBRD ile uzun vadeli iş birliği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yürütülen iş birliğinin yatırımın uzun vadeli yönetimine katkı sağladığını belirten Kızıl, çevresel ve sosyal performans ile kurumsal yönetişimin projenin önemli unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Kızıl, EBRD ortaklığının yatırım sürecinde hedeflerin, sorumlulukların ve ilerlemenin ölçülmesine yönelik daha kapsamlı bir yönetim anlayışı geliştirmelerine katkı sunduğunu kaydetti.

EBRD Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Elisabetta Falcetti ise, iklim finansmanının yalnızca ekipman yatırımlarını desteklemekle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, yatırımların niteliğini de iyileştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Falcetti, Malatya'daki yatırımın ekonomik toparlanmayı sanayi performansıyla birleştirme potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, projenin istihdam, beceri gelişimi ve bölgesel tedarik zincirlerine katkısının zaman içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.