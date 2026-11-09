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        Bursa'da çiftlik yangını: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

        Bursa'da bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 50 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 3 hayvan telef oldu. Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Bursa'da çiftlik yangını: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

        Bursa'da bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 50 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 3 hayvan telef oldu. Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Yenişehir ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çiftliği sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, çiftlikteki yaklaşık 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Ancak yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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