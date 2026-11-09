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        Çocukların hayal dünyası baskıresimle buluştu

        Nilüfer Belediyesi Hans Christian Andersen'in masallarından ilham alan Uluslararası Çocuk Baskıresim Trienali (ITK 2026) sergisine ev sahipliği yapıyor. Nâzım Hikmet Kültürevi'ndeki sergi, 29 Kasım'a kadar gezilebilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Çocukların hayal dünyası baskıresimle buluştu

        Nilüfer Belediyesi Hans Christian Andersen’in masallarından ilham alan Uluslararası Çocuk Baskıresim Trienali (ITK 2026) sergisine ev sahipliği yapıyor. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki sergi, 29 Kasım’a kadar gezilebilecek.

        Uluslararası Çocuk Baskıresim Trienali (ITK 2026), Nâzım Hikmet Kültürevi’nde ziyarete açıldı. Sergide Hans Christian Andersen’in masallarından esinlenen farklı coğrafyalardan çocukların yanı sıra ve Nilüferli çocukların eserleri yer alıyor.

        Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sergide çocukların kendine has eserlerinin yer aldığını kaydetti. Katkı sunanlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Deniz, sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

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        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 29 Kasım tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi'nde ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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