Çocukların hayal dünyası baskıresimle buluştu

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sergide çocukların kendine has eserlerinin yer aldığını kaydetti. Katkı sunanlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Deniz, sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Nilüfer Belediyesi Hans Christian Andersen’in masallarından ilham alan Uluslararası Çocuk Baskıresim Trienali (ITK 2026) sergisine ev sahipliği yapıyor. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki sergi, 29 Kasım’a kadar gezilebilecek.

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