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        Tarihi sokağın üstündeki metruk ev alevlere teslim oldu

        Bursa'da tarihi Arap Şükrü Sokağı'nın yamacında bulunan metruk evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin dar ve zorlu alanda alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Tarihi sokağın üstündeki metruk ev alevlere teslim oldu

        Bursa'da tarihi Arap Şükrü Sokağı'nın yamacında bulunan metruk evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin dar ve zorlu alanda alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı.

        Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde tarihi Arap Şükrü Sokağı'nın yamacında bulunan metruk evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, metruk yapı kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamacın bulunduğu zorlu arazi şartlarına rağmen yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiyenin zorlu yangınla mücadelesi kameraya yansıdı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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