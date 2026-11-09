İnegöl'de çatı çökmesi sonucu düşen kişi öldü

Balcı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.