İnegöl'de çatı çökmesi sonucu düşen kişi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik yaptığı garaj çatısının çökmesi sonucu düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik yaptığı garaj çatısının çökmesi sonucu düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak'ta garaj çatısında temizlik yapan Telat Balcı (76), çatının çökmesiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Balcı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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