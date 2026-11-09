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        Gürsu Kent Meydanı'nda sondaj çalışması başladı

        Gürsu Kent Meydanı projesinde, uzun yıllardır devam eden kamulaştırma çalışmaları ve süreçler sonrası, PTT binasının da taşınmasının ardından, inşaat çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Gürsu Kent Meydanı'nda sondaj çalışması başladı

        Gürsu Kent Meydanı projesinde, uzun yıllardır devam eden kamulaştırma çalışmaları ve süreçler sonrası, PTT binasının da taşınmasının ardından, inşaat çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.

        Zemin etütleri ile zemin kalitesine bakılacak

        550 hissedara kamulaştırma yapan Gürsu Belediyesi, sadece PTT binasının yıkımını yapabilmek için yeni bir bina alarak PTT'ye devrini gerçekleştirmişti. Yeni binaya taşınan PTT'nin eski binasının yıkımı da törenle yapılmıştı. Bu arada mimari tasarım sürecinin ilk ve en kritik hazırlık aşaması olan avan proje kısmı tamamlandı. Sondaj çalışmaları başlayan dev projede zemin etütleri yapılacak.

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        Dev projeye 16 adet 25 metrelik kuyudan bakılacak

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemen yanımızda tescilli bir bina olduğu için Anıtlar Kurulu'ndan da yapacağımız işin onayını almamız gerekiyordu. Zemin etüdü ve sondaj çalışmalarımız başladı. 16 adet 25 metrelik kuyu açarak zemine bakacağız. Zeminin kalitesini ölçeceğiz. Projemizde artık mimari kısmı tamamladık. Mühendislik kısmı için kolları sıvadık" dedi.

        Projenin 2027 yılı başında ihale sürecine girmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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