Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 09.11.2026 - 14:54 Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Kuruçeşme Mahallesi Hamdi Sokak'taki bir metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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