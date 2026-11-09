Yıldırım'da çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Yıldırım Belediyesi, çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve düşünme becerilerini güçlendirmek amacıyla ‘Meraklı Okurlar Atölyesi’ programını hayata geçirdi.

Yıldırım Belediyesi, çocukların kişisel gelişimini destekleyen çalışmalarına yenisini ekledi. Bu kapsamda Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından ‘Meraklı Okurlar Atölyesi’ programı hayata geçirildi. Kitap okuma etkinlikleri, yönlendirici sorular ve grup sohbetleriyle zenginleştirilen Meraklı Okurlar Atölyesi’nde buluşan minikler; hem keyifli vakit geçirdi hem de düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Haftada bir gün düzenlenen programa, 78 ve 910 yaş gruplarındaki çocuklar iki ayrı grup halinde katılabilecek. Söz konusu programla birlikte; çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanması, dil becerilerinin gelişmesi, hayal güçlerinin ve eleştirel düşünme yeteneklerinin artması hedefleniyor. Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi ve Dr. Sadık Ahmet Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ‘Meraklı Okurlar Atölyesi’, yıl boyunca düzenli olarak devam edecek.

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Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların eğitimine ve gelişimine yönelik projelere önem verdiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, "Evlatlarımızın kitaplarla büyümesini; okuduklarını anlayan, düşünen, sorgulayan ve eleştirel düşünme yetenekleri gelişmiş bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu anlayışla Meraklı Okurlar Atölyesi programını hayata geçirdik. Çocuklarımız burada hem keyifli vakit geçirecek hem de farklı bakış açıları kazanarak düşünce dünyalarını geliştirecek. Evlatlarımızın donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.