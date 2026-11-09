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        Osmangazi'de üç merkez tek çatı altında hizmete açılıyor

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Çocuklara yönelik hizmetlere büyük önem veren Başkan Aydın, aynı binada açılış için gün sayan Sosyal Gelişim Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'nde de incelemelerde bulunarak hazırlıkları yakından takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Osmangazi'de üç merkez tek çatı altında hizmete açılıyor

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Çocuklara yönelik hizmetlere büyük önem veren Başkan Aydın, aynı binada açılış için gün sayan Sosyal Gelişim Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak hazırlıkları yakından takip etti.

        Osmangazi Belediyesi, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümesini destekleyen, ailelerin yaşamını kolaylaştıran ve toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yanıt veren projeleriyle ilçeye değer katmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kapsamda Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni ziyaret etti. Sınıfları ve ortak kullanım alanlarını gezen Başkan Aydın, eğitim faaliyetlerine ilişkin yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Miniklerin neşesi ve heyecanı ziyarete renk katarken, Başkan Aydın da çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlarına ortak oldu.

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        Kükürtlü’de çok yönlü hizmet için geri sayım

        Kreş ziyaretinin ardından aynı yapı içerisinde yer alan ve hizmete açılması için hazırlıkların sürdüğü Macide Gazioğlu Sosyal Gelişim Merkezi ile Macide Gazioğlu Aile Sağlığı Merkezi’ni inceleyen Başkan Aydın, çalışmaların geldiği aşamayı değerlendirdi. Merkezlerin fiziki alanlarını gezen Aydın, hizmet birimlerinin son durumuna ilişkin yetkililerle görüşerek yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Bünyesinde OSMEK kursları ve ders çalışma alanının yer alacağı Sosyal Gelişim Merkezi, vatandaşlara eğitim ve kişisel gelişim alanında yeni imkanlar sunmaya hazırlanırken, Aile Sağlığı Merkezi ise mahalle sakinlerinin temel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Kreşle birlikte üç farklı hizmet alanını aynı çatı altında buluşturan yatırımın, Kükürtlü Mahallesi’nin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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        "Her yaştan vatandaşımıza hizmet verecek bir merkez kazandırıyoruz"

        Kükürtlü Mahallesi’ne kazandırılan yatırımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: "Osmangazi Belediyemize ait olan bu alanda, hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu’nun katkılarıyla üç hizmet alanımız bitmek üzere. Aslında çalışmalar tamamlandı. Kreşimizde öğrencilerimiz eğitimlerine başladı. Ufak tefek eksiklikler giderildiğinde Kükürtlü Mahallemize çocuktan kadına, gençten yaşlıya kadar herkese hizmet edecek bir hizmet birimi kazandırmış olacağız. Açılışını birkaç hafta içerisinde yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kükürtlü Mahallemize hayırlı uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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