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        İnegöl'de kitap şöleni ilk günkü heyecanla son buldu

        İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 10. İnegöl Kitap Günleri Pazar akşamı sona erdi. İlk günden itibaren 10 gün boyunca her gün binlerce ziyaretçinin akın ettiği organizasyon, 200 bini aşkın kitapseveri ağırladı. Fuarın son gününe de ilk günkü heyecan, coşku ve kalabalık dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:18 Güncelleme:
        İnegöl'de kitap şöleni ilk günkü heyecanla son buldu

        İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 10. İnegöl Kitap Günleri Pazar akşamı sona erdi. İlk günden itibaren 10 gün boyunca her gün binlerce ziyaretçinin akın ettiği organizasyon, 200 bini aşkın kitapseveri ağırladı. Fuarın son gününe de ilk günkü heyecan, coşku ve kalabalık dikkat çekti.

        İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kitap Günleri 8 Kasım Pazar akşamı itibariyle sona erdi. 105 yayınevi, 145 yazar ve 1 milyonu aşkın kitabın kitapseverlerle buluştuğu 10 günlük kitap şöleni, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce misafiri ağırladı. Öğrenciler, gençler, aileler, çocuklar, yaşlılar ve her yaştan kitapseverin akın ettiği organizasyon 10 günlük sürede 200 bini aşkın kitapsevere ev sahipliği yaptı.

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        30 Ekim Cuma günü başlayan İnegöl Kitap Günleri ilk günden itibaren İnegöl başta olmak üzere çevre şehirlerden de misafirlerini ağırlarken, hafta içi gündüz okular ve öğrenciler, hafta sonları ve akşamları ise daha çok ailelerin uğrak mekanı haline geldi. Yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günlerine kitapseverlerin ilgisi yoğun oldu. Yoğun katılımla başlayan Kitap Günleri, son gününde de ilk günkü coşku ve heyecana sahne oldu. Her yaştan kitapseverin katıldığı İnegöl Kitap Günleri Pazar günü; Sertaç Abi, İsmail Hakkı Aydın, Hatice Nur Ege ve Dilek Cesur gibi isimleri ağırladı. Kitapseverlerle söyleşi ve imza günlerinde bir araya gelen yazarlar, yoğun ilgi karşısında İnegöllülere teşekkürlerini sundu.

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        10’uncu yılda da aynı heyecan ve coşku

        Belediye Başkanı Alper Taban da organizasyonun son gününde İnegöl Kitap Günlerini ziyaret edip hem yazar buluşmalarına katıldı hem de fuar alanında vatandaşlarla bir araya geldi. İmza günlerinde yazarlara kitabını imzalatırken katılımları için de teşekkür edip günün anısına hediye takdimleri yapan Başkan Alper Taban, "Bir Kitap Günleri Fuarımızın daha sonuna geldik. Bu yıl 10’uncu yılı olmasına rağmen ilk günkü heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonun, vatandaşlarımız ve kitapseverler nezdinde de aynı heyecanla karşılanması bizim için büyük mutluluk. Bu süre zarfında misafir ettiğimiz 105 yayınevi ve 145 yazarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitap Fuarımızın son gününde, son saatine kadar alanın dolu dolu olduğunu görüyoruz. Gelecek yıllarda da yine aynı heyecan ve coşku ile İnegöl Kitap Günlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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