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        Esnaf Derneği binasının yapımına büyük destek.

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yapımına başlanan Esnaflar Derneği binası için vatandaşlardan büyük destek geldi. Zafer Meydanında ay yıldızlı bayrak eşliğinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından destek amacıyla dayanışma gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Esnaf Derneği binasının yapımına büyük destek.

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yapımına başlanan Esnaflar Derneği binası için vatandaşlardan büyük destek geldi. Zafer Meydanında ay yıldızlı bayrak eşliğinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından destek amacıyla dayanışma gecesi düzenlendi.

        Orhaneli ilçesinde uzun zamandır kendi binası bulunmayan Esnaf ve Sanatkarlar Odası için yapımına başlanan inşaata destek olabilmek için Orhaneli esnafı el birliği ile yarım kampanyası organize etti. Devam eden bina inşaatına destek için Zafer Meydanında ay yıldızlı bayrak eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Ardında da gece düzenlendi.

        Orhaneli Belediyesi düğün salonunda gerçekleşen dayanışma gecesine Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sivil toplum örgütleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen gecede yardımsever vatandaşlar tarafından 5 milyon tl para toplanırken, Çöreler Mahallesinde pazar günü yapılan at yarışı gelirleri esnaf odasına inşaatın tamamlanması için bağış yapıldı.

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        Dayanışma gecesinde konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır " Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu güzel buluşmada dayanışmanın, önemini bir kez daha paylaştık, Katkısı olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atıl Gültekin ise " Orhaneli Belediyesi ve Orhaneli Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenmiş olan bu organizasyon için ve ayrıca desteklerini esirgemeyen sivil toplum örgütleri, esnaflarımız, siyasilerimiz ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Düzenlenen dayanışma gecesi ve At yarışlarından elde edilen gelir yeni yapılacak olan Esnaflar Odası binasına harcanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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