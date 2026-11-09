Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri BTÜ COP31'de 11 projesiyle yer alacak

        BTÜ COP31'de 11 projesiyle yer alacak

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda COP31 kapsamında yürütülecek çalışmalarda kabul edilen 11 projesini uluslararası platformda tanıtacak. Antalya'da 920 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında BTÜ'lü akademisyenler, 17 Kasım'da 3 numaralı stantta projelerini ziyaretçilerle buluşturacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        BTÜ COP31'de 11 projesiyle yer alacak

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda COP31 kapsamında yürütülecek çalışmalarda kabul edilen 11 projesini uluslararası platformda tanıtacak. Antalya’da 920 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında BTÜ’lü akademisyenler, 17 Kasım’da 3 numaralı stantta projelerini ziyaretçilerle buluşturacak.

        Bursa Teknik Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek çalışmalarda 11 projeyle yer almaya hak kazandı. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve iklim dirençli kentler gibi önemli başlıklara odaklanan projeler, COP31 süresince uluslararası katılımcıların ilgisine sunulacak. Antalya’da 920 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 kapsamında BTÜ’lü akademisyenler, 17 Kasım’da 3 numaralı stantta yer alarak kabul edilen projelerini tanıtacak. Akademisyenler, çalışmaların amaçlarını, geliştirdikleri yenilikçi yaklaşımları ve iklim değişikliğiyle mücadeleye sağlayabilecekleri katkıları paylaşacak.

        REKLAM

        İklime dair projeler

        Kabul edilen projeler arasında COP31 Gençlik ve Eğitim Teması kapsamında sürdürülebilirlik odaklı İngilizce eğitimi ve uluslararası iş birliğini ele alan çalışmanın yanı sıra balkonlardan kent bostanlarına uzanan tarım ve biyoçeşitlilik modeli de bulunuyor. İklim eylemini destekleyen çok modlu yeniden tasarım yaklaşımları, iklim dayanıklı kontrollü ortam tarımı için yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri ve iklim dirençli mahalleler için geliştirilen modeller de projeler arasında yer alıyor.

        Enerji, deniz, konut, verimlilik…

        BTÜ’nün kabul edilen diğer projeleri ise konut alanlarında iklim değişikliğine bağlı hava kirliliği zararlarının modellenmesi, küresel ısınma ve istilacı türlerin Akdeniz Havzası üzerindeki etkileri, üniversite binalarında enerji verimliliğinin artırılması ve iklim dirençli şehirler için iklim zekâsı çözümlerini içeriyor. Ayrıca sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarının kentsel alanlarda uygulanabilirliğinin artırılması ile Türkiye ve Akdeniz Bölgesi’nde hidrolojik veriler ve dijital ikiz teknolojileri aracılığıyla erken uyarı ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi de kabul edilen projeler arasında bulunuyor.

        REKLAM

        "Gelecek için somut çözümleri destekliyoruz"

        BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ’nün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekerek, "İklim değişikliği, günümüzün en önemli küresel sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunla mücadele, bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra disiplinler arası iş birliğini ve yenilikçi çözümleri de gerekli kılıyor. Üniversitemizin COP31 kapsamında 11 projesinin kabul edilmesi, akademisyenlerimizin bu alandaki bilgi birikimini ve çözüm üretme kapasitesini ortaya koyuyor. Akademisyenlerimizin projelerini COP31 gibi uluslararası ölçekte önemli bir platformda tanıtacak olması, üniversitemizin bilimsel birikiminin uluslararası iş birliklerine dönüşmesi açısından da değer taşıyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevresel sürdürülebilirliği önceleyen, toplumsal fayda sağlayan ve geleceğe yönelik somut çözümler geliştiren araştırmaları desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Yeşil Çevre'den COP31 vurgusu: "Suyun geleceğine yatırım yapıyoruz" COP31'i...
        Yeşil Çevre'den COP31 vurgusu: "Suyun geleceğine yatırım yapıyoruz" COP31'i...
        BUÜ, "Yeşil Dönüşüm Odaklı" 9 projesiyle COP31'de yer alacak
        BUÜ, "Yeşil Dönüşüm Odaklı" 9 projesiyle COP31'de yer alacak
        Ev ziyaretinde görerek başladığı filografiyi binlerce çivi çakarak sürdürüy...
        Ev ziyaretinde görerek başladığı filografiyi binlerce çivi çakarak sürdürüy...
        BTSO'da sivil toplum temsilcileriyle Bursa için birlik mesajı BTSO Yönetim...
        BTSO'da sivil toplum temsilcileriyle Bursa için birlik mesajı BTSO Yönetim...
        Esnaf Derneği binasının yapımına büyük destek.
        Esnaf Derneği binasının yapımına büyük destek.
        Bursa'da küfür ederek otele daldı, otel sahibinin önündeki bilgisayarı kapt...
        Bursa'da küfür ederek otele daldı, otel sahibinin önündeki bilgisayarı kapt...