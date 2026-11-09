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        Bursa'da küfür ederek otele daldı, otel sahibinin önündeki bilgisayarı kaptığı gibi kaçtı Pes dedirten hırsızlık kamerada

        Bursa'da bir otele küfür ederek giren şüpheli, otel sahibinin önünde bulunan bilgisayarı saniyeler içinde çalarak kaçtı. Ne olduğunu anlayamadan bilgisayarının çalındığını gören otel sahibi, şüphelinin peşinden koştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kaçarken yere düşen şüpheli, çaldığı bilgisayarı da kırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Bursa'da küfür ederek otele daldı, otel sahibinin önündeki bilgisayarı kaptığı gibi kaçtı Pes dedirten hırsızlık kamerada

        Bursa'da bir otele küfür ederek giren şüpheli, otel sahibinin önünde bulunan bilgisayarı saniyeler içinde çalarak kaçtı. Ne olduğunu anlayamadan bilgisayarının çalındığını gören otel sahibi, şüphelinin peşinden koştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kaçarken yere düşen şüpheli, çaldığı bilgisayarı da kırdı.

        Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otele küfür ederek ve koşar adımlarla giren kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, doğrudan otel sahibinin önündeki bilgisayara yöneldi. Bilgisayarı hızla alan şüpheli, hiç vakit kaybetmeden koşarak otelden uzaklaşmaya çalıştı.

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        Bilgisayarının gözleri önünde çalınmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan otel sahibi, hemen şüphelinin peşine düştü. Bir süre kaçmayı sürdüren şüpheli, koştuğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşmenin etkisiyle çaldığı bilgisayar da kırıldı.

        Hırsızlık ve yaşanan kovalamaca anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, mağdur otel sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.

        Otel çalışanı, "içeriye küfür ederek daldı, ben ne olduğunu anlamadan bilgisayarı alıp kaçtı. Hemen peşinden koştum, kaçarken yere düştü bilgisayarı da düşürdü bilgisayar kırıldı, yaklaşık 70 80 bin TL civarında zararım var. Şikayetçi olacağım, kendisine yardım ettiğimiz biriydi arada gerek yemek gerek para olsun elimizden geldiğince destek veriyorduk böyle bir durum yaşadık " ifadelerini kullandı. Polis bilgisayarı çalıp kayıplara karışan o şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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