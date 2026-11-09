Mudanya Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği "Mudanya Fotoğraf Günleri" sanatseverler ile fotoğraf sanatçılarını buluşturdu. Üç gün boyunca söyleşi, sergi ve atölyeler çalışmalarıyla gerçekleşen etkinliklerde fotoğraf sanatının farklı alanları ele alındı.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen kentin tarihini, kültürünü ve estetiğini buluşturan "Mudanya 2. Fotoğraf Günleri" sona erdi. Üç gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılardan büyük ilgi gördü. Söyleşiler, atölyeler ve sergilerle renklenen etkinliklerde fotoğraf tutkunları fotoğraf sanatçılarıyla bir araya geldi. Katılımcılar hem yeni teknikler öğrenme hem de sanatçıların deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldu.

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Mudanya Fotoğraf Günleri’nin her geçen yıl artan ilgiyle karşılandığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinliğin kentin kültür ve sanat yaşamına önemli katkı sunduğunu ifade etti. Mudanya’yı sanatın farklı disiplinleriyle buluşturan etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Dalgıç, şöyle konuştu:

"Fotoğraflar yalnızca anları kaydeden bir sanat dalı değil, aynı zamanda kentlerin tarihini, kültürel birikimini ve toplumsal hafızasını gelecek kuşaklara aktaran önemli bir belge niteliğindedir. Bizlerde bu zenginliklerimizi fotoğraf sanatı aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlıyoruz. Fotoğraf Günleri’nin gerçekleşmesinde emek veren çalışma arkadaşlarıma, bizlerle tecrübelerini paylaşan sanatçılarımıza ve katılan fotoğraf tutkunlarına teşekkür ediyorum"

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Fotoğraf sanatının farklı alanları ele alındı

Mudanya 2. Fotoğraf Günleri’nin son günü, Çepni İmece Zeytinyağı Fabrikası’nda Hasan Kasapoğlu’nun gerçekleştirdiği "Yemek Fotoğrafçılığı" atölyesiyle başladı. Katılımcılara yemek çekimlerinde kullanılan tekniklerin aktarıldığı atölyenin ardından Sadık Üçok eşliğinde Mudanya’nın tarihi sokaklarında "Sokak Fotoğrafçılığı" atölyesi düzenlendi. Atölyede gün ışığından yararlanma ve farklı çekim modları üzerine uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi’nde Güliz Gençmen tarafından gerçekleştirilen "Fotoğraflarla Kolaj" atölyesinde basılı fotoğraflar yeniden yorumlanarak özgün kompozisyonlara dönüştürüldü. Orhan Kılıç, "Seyahat Fotoğrafçılığı" başlıklı söyleşisinde manzara ve seyahat fotoğraflarına ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

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Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Ali Şenel ise, "Kuş ve Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı" söyleşisinde doğada yaşadığı ve karşılaştığı olayları, çekim tekniklerini, kamuflaj altında çekim yöntemlerini ve kullandığı ekipmanları anlattı.

Mudanya Fotoğraf Günleri’nin son söyleşisinde ise, foto muhabiri Şebnem Coşkun, "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler" başlıklı söyleşisiyle fotoğraf severlerle bir araya geldi. Söyleşisinde dünyanın iki kutup bölgesindeki iklim değişikliği ve canlı yaşamı konusundaki deneyimlerini aktaran Coşkun, çektiği fotoğrafların bilim insanlarının çalışmalarına katkısını anlattı. Üç gün boyunca farklı konu ve tekniklerin ele alındığı Mudanya 2. Fotoğraf Günleri, fotoğraf sanatının farklı disiplinlerini bir araya getirirken Mudanya’nın sanat yaşamına da yeni buluşmalar kazandırdı.