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        Polis, "Alkol haram, içme" dedi, alkollü sürücü, "Bırakıyorum" dedi Bursa'da ilginç alkol denetimi kamerada

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1.93 promil alkollü yakalanan 62 yaşındaki sürücüye polisin yaptığı tavsiye dikkat çekti. Polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" sözlerine sürücü, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Polis, "Alkol haram, içme" dedi, alkollü sürücü, "Bırakıyorum" dedi Bursa'da ilginç alkol denetimi kamerada

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1.93 promil alkollü yakalanan 62 yaşındaki sürücüye polisin yaptığı tavsiye dikkat çekti. Polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" sözlerine sürücü, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

        Olay, saat 00.00 sıralarında İnegölAlanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında 16 AKF 328 plakalı otomobilin kaldırım üzerinde ilerlediğini fark etti. Tehlikeli şekilde seyreden araç ekipler tarafından durduruldu. Sürücü Aytekin A.’ya (62) yapılan alkol kontrolünde 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

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        250 bin lira ceza uygulandı

        Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye 200 bin lira, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan ise 50 bin lira olmak üzere toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

        Polisin alkol tavsiyesine, "Bırakıyorum" dedi

        Ceza işlemleri sırasında polis ekiplerine tepki gösteren Aytekin A., "Emniyetin işlerini kim yaptı. Ben yaptım. Yanlış yapıyorsunuz. Bir daha İnegöl Emniyetine bir kuruş yardım yaparsam" ifadelerini kullandı. Sürücünün, "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" sözleri üzerine polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" şeklindeki tavsiyesi dikkat çekti. Sürücü ise bu sözlere, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

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        Sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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