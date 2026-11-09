BUÜ, "Yeşil Dönüşüm Odaklı" 9 projesiyle COP31'de yer alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), küresel iklim krizine karşı geliştirdiği sürdürülebilir çözümleri uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor. Sanayiden turizme, eğitimden tarıma kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yeşil dönüşüm odaklı 9 vizyoner proje, Antalya'da düzenlenecek olan COP31 İklim Zirvesi'nde dünya sahnesine çıkacak.

BUÜ;Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, iklim elçileri, gönüllü gençleri, araştırmacıları ve akademisyenleriyle birlikte 15 Kasım 2026 tarihinde COP31 Antalya'da hazır bulunacak. Zirve kapsamındaki YÖK Pavilyonu bünyesinde, Stand 9'da yer alacak olan üniversite, geliştirdiği akademik ve pratik çözümleri tüm paydaşlarıyla ve uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

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Nitelikli alanlarda 9 proje

Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hazırlanan projelerin odak alanları arasında Tarımsal Güneş Enerjisi, Döngüsel Ekonomi ve Dijitalleşme, Elektrikli Taşıt Bataryaları, Yeşil Beceriler ve Kariyerler, KOBİ'lerde ESG Okuryazarlığı, Sürdürülebilir Turizm, Topraklarda Mikroplastik, Kıyılarda Kirliliği Önleme ve Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri yer alıyor.

Rektör Yılmaz'dan COP31 çağrısı

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin zirveye katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; "Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, sadece akademik bilgi üretmekle kalmıyor; bu bilgiyi sanayiden tarıma, eğitimden çevre yönetimine kadar hayatın her alanına dokunan sürdürülebilir çözümlere dönüştürüyoruz. COP31 İklim Zirvesi'nde sergileyeceğimiz yeşil dönüşüm merkezli 9 projemiz, bilimsel birikimimizin ve gezegenimizin geleceğine olan güçlü sorumluluğumuzun somut birer göstergesidir. İklim elçilerimiz, araştırmacılarımız ve kıymetli akademisyenlerimizle birlikte geleceği inşa edecek bu adımları paylaşmaktan gurur duyuyor, yeşil dönüşüme katkı sunmak isteyen tüm paydaşlarımızı YÖK Pavilyonu'ndaki standımıza bekliyoruz."