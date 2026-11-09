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        Ev ziyaretinde görerek başladığı filografiyi binlerce çivi çakarak sürdürüyor

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 10 yıl önce bir ev ziyaretinde görerek başladığı filografi sanatında ustalaşan Duygu Yılmaz, kendi atölyesini oluşturarak eserler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Ev ziyaretinde görerek başladığı filografiyi binlerce çivi çakarak sürdürüyor

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 10 yıl önce bir ev ziyaretinde görerek başladığı filografi sanatında ustalaşan Duygu Yılmaz, kendi atölyesini oluşturarak eserler üretiyor.

        Bir ev ziyaretinde gördüğü tablodan etkilenen ve filografi sanatına başlamaya karar veren Duygu Yılmaz (43), bu alanda açılan kurslara katıldı.

        İlk başlarda evinin balkonunda bu sanatı icra eden ve zamanla kendisini geliştiren Yılmaz, 2021'de Bursa'nın tarihi hanlarından Balibey Han'da atölye açtı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te "filografi sanatçısı" kartı verilen Yılmaz, 2024'te taşındığı Aralık Han'daki atölyesinde kavak tahtaya günde yaklaşık 8 bin çivi çakarak tablolar üretiyor.

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        Kendi atölyesinde aralıksız üretim yapan Yılmaz, bir yandan da yeni sanatçılar yetiştirmek için kurslar veriyor.

        - "Kavak dışında kullanmayı tavsiye etmiyorum"

        Duygu Yılmaz, AA muhabirine, her gün sabah saatlerinde açtığı atölyesinde akşama kadar çalıştığını, filografinin büyük bir sabır ve emek gerektirdiğini söyledi.

        Filografi sanatının teknik detaylarına değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Zoru başarmayı seviyorum. Diğer sanatlara nazaran çok daha fazla sabır gerektiriyor. Sabrı olmayan yapamaz. Eserlerimizde 12 milimetrelik kavak kontrplak zemin kullanıyoruz. Kavak dışında kullanmayı tavsiye etmiyorum, MDF veya sunta olmuyor, çiviyi yamultuyor ve işimizi aksatıyor. En güzel gösteren tel ise renklendirilmiş bakır tellerdir. 100 gramda ortalama 150 metre tel bulunuyor. Çivilerimiz ise top baş ve düz baş olmak üzere iki şekilde üretiliyor. Bakır, siyah, gümüş ve sarı renkleri var. 1 kilogramda yaklaşık 4 bin çivi var. Günde yaklaşık 2 kilogram çivi çakmış oluyorum."

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        - Yurt dışından da sipariş alıyor

        Yılmaz, eserlerin boyutuna ve desenine göre tamamlanma süresinin değiştiğini anlattı.

        Bugüne kadar yurt içinin yanı sıra yurt dışına da eser gönderdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "En büyük eserlerimden ikisi Almanya ve İsviçre'ye gitti. Onlarda 11 kilogram çivi kullandım. Ölçüleri 115'e 115 santimetreydi. Büyük eserlerimi tamamen sipariş üzerine çalışıyorum. Müşterinin kendi çizimi oluyor. Bazen bir resim öğretmeniyle iki sanatı birleştirip ortaya güzel eserler çıkarıyoruz. En son çalıştığım büyük eser, 175 santimetreye 2 metre ölçülerinde büyük bir Ayet-el Kürsi oldu. İsviçre'ye gönderdiğim büyük tabloyu 2 ay 25 günde tamamladım."

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        Yılmaz, keçe ve ahşap boyamayla da ilgilendiğini ancak filografinin hayatında bir dönüm noktası oluşturduğunu dile getirdi.

        Bu sanatın kendi ayakları üzerinde durmasını sağladığını belirten Yılmaz, "İnsanlar bu sanatın ne olduğunu bilmiyor, toplu iğne zannediyorlardı. Sanatın içine girip ne kadar emek olduğunu gördüklerinde ise bize hak veriyorlar. Bu sanatı herkese tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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