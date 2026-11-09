BTSO'da sivil toplum temsilcileriyle Bursa için birlik mesajı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: "Bursa'ya emek veren herkes bu şehrin gücüne güç katıyor"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına katkı sunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırladı. Başkan Matlı, Bursa'nın sahip olduğu gücün bu şehirde yaşayan, çalışan ve üreten herkesin katkısıyla büyüdüğünü belirterek, "Bursa'ya emek veren herkes bu şehrin gücüne güç katıyor." dedi.

Bursa'daki dernek ve konfederasyon başkanları ile beraberlerindeki heyetler, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'yı ziyaret etti. Başkan Matlı'ya BTSO Başkanlığı nedeniyle hayırlı olsun dileklerini ileten sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yapılan görüşmelerde derneklerin kent yaşamındaki rolü, kültürel değerlerin yaşatılması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve Bursa'nın ekonomik gelişimine katkı sağlayabilecek ortak çalışma alanları değerlendirildi.

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BURKON'dan dayanışma ve birlik mesajı

Bursa Dernekler Konfederasyonu (BURKON) Genel Başkanı Biret Elik ve beraberindeki heyet, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'yı ziyaret ederek yeni görev dönemi için başarı dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Eker ve Seyfullah Baylan'ın da katıldığı görüşmede, farklı yörelerden dernekleri aynı çatı altında buluşturan BURKON'un çalışmaları ele alındı. Konfederasyonun Bursa'nın kültürel zenginliğine, toplumsal dayanışmasına ve birlik beraberliğine sunduğu katkılar üzerinde durulurken, sivil toplum ile iş dünyası arasındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

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KAİDEF, KAİSİAD ve ERSİYAD'dan ziyaret

Kars, Ardahan ve Iğdır derneklerini bir araya getiren KAİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Duman ile KAİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Yener Bulut, beraberlerindeki heyetlerle BTSO'yu ziyaret etti. Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Eker'in de katıldığı görüşmede, derneklerin sosyal ve kültürel faaliyetleri, iş dünyasıyla ilişkileri ve Bursa ile söz konusu iller arasındaki ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik imkânlar değerlendirildi.

Erzurumlu Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ERSİYAD) Başkanı Bülent Öz ve beraberindeki heyetin ziyaretinde ise derneğin çalışmaları, Bursa iş dünyasının gündemindeki gelişmeler ve BTSO ile yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Görüşmede, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları arasında iletişimin güçlendirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliği imkânları ele alındı.

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BALKANTÜRKSİAD ile ekonomik ilişkiler değerlendirildi

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de BTSO'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Bursa'nın Balkan ülkeleriyle köklü tarihî ve kültürel bağlarının yanı sıra bölgeyle sürdürülen ekonomik ilişkiler değerlendirildi. BALKANTÜRKSİAD'ın iş dünyası arasında geliştirdiği ilişkiler, Bursalı firmaların uluslararası pazarlardaki faaliyetleri ve yeni ticari iş birliği imkânları görüşmenin gündeminde yer aldı.

Sosyal kültürel ve ekonomik gelişmeler konuşuldu

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Bursa Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Memiş Aman ve dernek üyeleri de BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'yı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Keskin ve Meclis Üyesi Ali Mahken'in katıldığı görüşmede, derneğin kültürel ve sosyal alandaki faaliyetleri ile Bursa'da birlik ve dayanışma kültürüne sunduğu katkılar ele alındı. Ayrıca Bursa ekonomisinin gündemindeki gelişmeler değerlendirildi. Bursa Mustafakemalpaşalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tunçel ve yönetim kurulu üyeleri de BTSO'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Eker'in de yer aldığı görüşmede, derneğin yürüttüğü faaliyetler, Mustafakemalpaşa'nın sosyal ve ekonomik yaşamına ilişkin konular ve Bursa'nın gelişimine katkı sağlayabilecek iş birliği alanları üzerinde duruldu.

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"Hepimizin ortak paydası Bursa"

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa'nın güçlü ekonomik yapısının, köklü kültürü ve toplumsal dayanışma anlayışıyla birlikte anlam kazandığını ifade etti. Bursa'nın farklı kültürlerin, tecrübelerin ve birikimlerin buluştuğu bir şehir olduğunu belirten Başkan Matlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursa'mızın bugün ulaştığı noktada bu şehirde yaşayan, çalışan, üreten ve alın teri döken herkesin katkısı var. Farklı yörelerden gelen insanlarımızın kültürlerini ve değerlerini yaşatırken Bursa'ya duydukları aidiyeti de güçlendirmeleri, kentimizin en güzel özelliklerinden biri. Derneklerimiz bu anlayışın gelişmesinde, dostluk ve dayanışma bağlarının güçlenmesinde önemli bir sorumluluk üstleniyor. Biz de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin bütün kesimleriyle güçlü bir iletişim içerisinde olmayı, sivil toplum kuruluşlarımızın birikiminden yararlanmayı ve Bursa'mıza katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmeyi istiyoruz. Hepimizin ortak paydası Bursa. Bu şehre emek veren, değer katan herkesin katkısıyla daha güçlü bir Bursa için çalışmaya devam edeceğiz."