Yeşil Çevre'den COP31 vurgusu: "Suyun geleceğine yatırım yapıyoruz" COP31'in yeşil sanayi hedeflerine Bursa'dan yeşil çevre katkısı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in Antalya’da düzenlenecek olması, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği rolü uluslararası gündeme taşıyor. Bursa’da atık su arıtımı, suyun geri kazanımı ve çevre teknolojileri alanında çalışmalarını sürdüren Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın yaptığı değerlendirmede, zirvenin Türkiye’de gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, sanayide sürdürülebilir üretim ve su kaynaklarının korunmasına yönelik yatırımların hız kazanması gerektiğini vurguladı.

Küresel iklim politikalarının ve yeşil ekonominin yeni yol haritasının belirleneceği COP31 İklim Zirvesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da başladı. Bursa’nın doğu yakasında faaliyet gösteren ve bölgedeki sanayi kuruluşları ile yerleşim alanlarının atık sularını arıtan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi de yürüttüğü çalışmalarla COP31’in öncelikli gündemleri arasında yer alan çevresel sürdürülebilirlik, su verimliliği ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunuyor. Günlük ortalama 95 bin metreküp atık suyun arıtıldığı tesiste, su kaynaklarının korunmasının yanı sıra arıtılmış suyun yeniden sanayinin kullanımına kazandırılması için de yatırımlar planlanıyor.

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"Türkiye’de düzenlenmesi son derece kıymetli"

COP31’in Türkiye’de düzenlenmesini ülkemizin çevre ve iklim politikaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiren Yeşil Çevre Genel Müdürü Mehmet Aydın, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirterek "İklim değişikliği, kuraklık ve doğal kaynakların azalması bugün bütün dünyanın ortak gündemini oluşturuyor. Bu sorunlara karşı uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kalıcı çözümler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. COP31 gibi dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından birinin Türkiye’de düzenlenmesini bu açıdan son derece kıymetli buluyoruz. Ülkemizin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması, çevre alanında yürütülen çalışmaların ve geliştirilen teknolojilerin uluslararası düzeyde görünürlük kazanmasına da katkı sağlayacaktır. Özellikle sanayide yeşil dönüşüm, kaynakların verimli kullanılması ve su yönetimi gibi konuların ön plana çıkmasını çok değerli görüyoruz." dedi.

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"COP31 vizyonunu Bursa sanayisinde somut yatırımlara dönüştürüyoruz"

Bursa’nın doğusundaki OSB’lerle imzalanan protokoller ve yürütülen ileri arıtma projelerinin COP31 standartlarıyla tam uyumlu olduğunu belirten Aydın, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ortaya koyduğu su verimliliği stratejileri ve tekstil başta olmak üzere sanayide atık suyun yeniden kullanımına yönelik düzenlemeler, ülkemizi küresel yeşil tedarik zincirinde çok güçlü bir noktaya taşıyor. Yeşil Çevre olarak toplam 95 bin metreküp olan günlük arıtma kapasitemiz içerisinde, 40 bin metreküp suyu ileri arıtma teknolojileriyle geri kazanarak yeniden sanayimizin kullanımına sunacağımız projemiz, tam olarak COP31’de hedeflenen iklim dirençli sanayi modelinin sahadaki karşılığı. Türkiye’nin bu zirveye ev sahipliği yapması, sanayicimizin yeşil finansmana erişimini hızlandıracak ve bizim gibi altyapı kurumlarının uluslararası fonlarla entegrasyonunu güçlendirecektir. Bursa sanayisinde kurduğumuz bu sürdürülebilir altyapı, zirvede çizilecek küresel yeşil dönüşüm vizyonunun ülkemizdeki en somut uygulama örneklerinden birini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.