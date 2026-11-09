Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Alkollü yakalanan sürücüye 250 bin TL ceza

        Alkollü yakalanan sürücüye 250 bin TL ceza

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1.93 promil alkollü araç kullanan Aytekin A.'ya (62) trafik ekibi tarafından 250 bin TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Polis, "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" diyen sürücüye "Alkol haramdır, içme" dedi. Sürücü ise "Tamam, bırakıyorum" yanıtını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Alkollü yakalanan sürücüye 250 bin TL ceza

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 1.93 promil alkollü araç kullanan Aytekin A.’ya (62) trafik ekibi tarafından 250 bin TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Polis, “Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" diyen sürücüye “Alkol haramdır, içme” dedi. Sürücü ise “Tamam, bırakıyorum” yanıtını verdi.

        Olay, dün gece, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında 16 AKF 328 plakalı otomobilin kaldırımda ilerlediğini fark etti. Tehlikeli şekilde seyreden araç durduruldu. Sürücü Aytekin A.'nın 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. İncelemede sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmasından dolayı ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

        REKLAM

        Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye 200 bin TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan ise 50 bin TL olmak üzere toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

        Sürücünün, "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" sözleri üzerine polis memuru, "Alkol haramdır, içme" diye tavsiyede bulundu. Sürücü ise "Tamam, bırakıyorum" yanıtını verdi. Aytekin A., işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Bursa'da görme engelli çocuklara baston ve kabartma Kur'an-ı Kerim desteği
        Bursa'da görme engelli çocuklara baston ve kabartma Kur'an-ı Kerim desteği
        Yeşil Çevre'den COP31 vurgusu: "Suyun geleceğine yatırım yapıyoruz" COP31'i...
        Yeşil Çevre'den COP31 vurgusu: "Suyun geleceğine yatırım yapıyoruz" COP31'i...
        BTÜ COP31'de 11 projesiyle yer alacak
        BTÜ COP31'de 11 projesiyle yer alacak
        Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde elektrik altyapısı yenileniyor
        Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde elektrik altyapısı yenileniyor
        Mudanya 2. fotoğraf günleri sona erdi
        Mudanya 2. fotoğraf günleri sona erdi
        Polis, "Alkol haram, içme" dedi, alkollü sürücü, "Bırakıyorum" dedi Bursa'd...
        Polis, "Alkol haram, içme" dedi, alkollü sürücü, "Bırakıyorum" dedi Bursa'd...