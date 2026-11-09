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        Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde elektrik altyapısı yenileniyor

        Karacabey Belediyesi, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde 510 serginin tamamını kapsayan kapsamlı elektrik altyapısı yenileme çalışmasını sürdürüyor. Toplam 5 bin metre kablonun kullanılacağı projeyle her esnafın bağımsız elektrik aboneliği yapabilmesinin önü açılırken, daha güvenli ve modern bir enerji altyapısı oluşturulacak. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Esnafımızın kendi elektrik aboneliğini gerçekleştirebileceği, güvenli ve modern bir altyapı hazırlıyoruz. Pazarcı esnafımızın işini kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. Çalışmaların 2027 yılıyla birlikte tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde elektrik altyapısı yenileniyor

        Karacabey Belediyesi, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde 510 serginin tamamını kapsayan kapsamlı elektrik altyapısı yenileme çalışmasını sürdürüyor. Toplam 5 bin metre kablonun kullanılacağı projeyle her esnafın bağımsız elektrik aboneliği yapabilmesinin önü açılırken, daha güvenli ve modern bir enerji altyapısı oluşturulacak. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Esnafımızın kendi elektrik aboneliğini gerçekleştirebileceği, güvenli ve modern bir altyapı hazırlıyoruz. Pazarcı esnafımızın işini kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. Çalışmaların 2027 yılıyla birlikte tamamlanması hedefleniyor.

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        Karacabey Belediyesi, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde elektrik altyapısını modernize etmek ve esnafın daha güvenli, düzenli ve bağımsız enerji kullanımını sağlamak amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor.

        Proje kapsamında, farklı kesitlerde toplam 5 bin metre elektrik kablosu kullanılarak 510 serginin tamamına enerji ulaştırılacak. Gerçekleştirilecek imalatlarla pazaryerinin elektrik altyapısı günümüz teknik standartlarına uygun hale getirilirken, her bir sergi bireysel elektrik aboneliği işlemlerine hazır duruma getirilecek. Bu durumda pazarcı esnafı abonelik işlemleri için UEDAŞ'a başvurabilecek. Çalışmaların 2027 yılı ile birlikte tamamlanması hedefleniyor.

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        Tüm imalatlar yönetmelik ve standartlara uygun gerçekleştiriliyor

        Çalışmalar; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) standartları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda elektrik dağıtım hatları, bağlantı noktaları ve tesisat düzenlemeleri teknik gereklilikler çerçevesinde ele alınarak pazaryerinin elektrik altyapısının güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

        Başkan Karabatı çalışmaları yerinde inceledi

        Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ile birlikte Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'mizde esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, güvenli ve modern bir elektrik altyapısı oluşturmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Toplam 5 bin metre kablo kullanarak 510 sergimizin tamamına enerji ulaştıracağız. En önemli hedeflerimizden biri de her bir esnafımızın kendi elektrik aboneliğini gerçekleştirebileceği altyapıyı hazırlamak. Çalışmalarımızı yeni yılla birlikte tamamlamayı planlıyoruz.

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        Yürüttüğümüz çalışmaları ilgili yönetmeliklere ve TEDAŞ standartlarına uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece hem elektrik güvenliğini hem de kullanımda düzeni sağlamayı amaçlıyoruz. Karacabey'imizin ticari hayatına katkı sunan pazarcı esnafımızın daha modern ve güvenli şartlarda hizmet verebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pazaryerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, esnafımızın işini kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Karacabey Belediyesi, kent genelindeki hizmet alanlarında altyapıyı güçlendirmeye ve vatandaşlarla esnafın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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