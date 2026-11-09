İnegöl'de çiftlik yangını: Hayvanlar son anda kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftlik kullanılamaz hale gelirken, büyükbaş hayvanların kurtarılması sevindirdi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yangın nedeniyle çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yapı kullanılamaz hale geldi. Çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.