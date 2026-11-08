Tek katlı evin çatısı alev alev yandı

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.

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