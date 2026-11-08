Bursa'da motor sporları heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen "Motor Sporları Gösteri Günü" etkinliği, sporseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Drift, karting ve mini moto branşlarında mücadele eden ulusal düzeydeki sporcular, performanslarıyla izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Kenti Bursa" vizyonu doğrultusunda düzenlenen "Motor Sporları Gösteri Günü", Bursa Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü (BUMOSK) sorumluluğunda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onayıyla düzenlenen etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve koordinasyonunda hayata geçirildi.

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Sporculardan drift şov

Etkinlikte drift branşında Abbas Çimen, Örge Pamukçu ve Ömer Mert Örs, profesyonel yarış otomobilleriyle piste çıktı. Lastik dumanlarının ve motor seslerinin yükseldiği gösteriler, izleyenlerden büyük ilgi gördü. Karting branşında Yiğit Nedim Çelik, Kerem Çelikyay, Batu Göl ve Buğra Göl hünerlerini sergilerken, mini moto branşında Toprak Ceyhan ve Rüzgar Ceyhan piste çıktı. Farklı motor sporları branşlarını bir araya getiren organizasyon, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten etkinliğe katılan Başkan Vekili Numan Çakır, sporcularla bol bol sohbet etti. Ardından Örge Pamukçu'nun kontrolündeki yarış otomobilinde drift heyecanı yaşadı.

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"Bursa'daki spor dallarının her birinde varız"

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve şampiyon sporcuları Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Vekili Çakır, "Motor Sporları Merkezimizde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü ile birlikte hemşehrilerimizle drift gösterisinde buluşuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Şahin Biba Başkanımız önderliğinde, Bursa'daki spor dallarının her birinde varız" dedi.

Vatandaşlardan Büyükşehir'e teşekkür

Heyecan dolu organizasyona katılım sağlayan vatandaşlar da etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.