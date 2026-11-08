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        Bursa'da eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli yakalandı

        Bursa'da bir eğlence merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi 4 kişiyi 2 av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Bursa'da eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli yakalandı

        Bursa'da bir eğlence merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi 4 kişiyi 2 av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

        Olay, geçtiğimiz gün bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezine yapılan silahlı saldırı sonrası harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen K.A., M.E.K., A.K. ve M.Ö. isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanması sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği de ele geçirildi.

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        2 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Gözaltına alınan şüphelilerden K.A. ve M.E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kamu güvenliğini tehlikeye düşüren suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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