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        Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor

        Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından Karapınar Mahallesi'nde özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli yapıların yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor

        Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından Karapınar Mahallesi'nde özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli yapıların yıkımına başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede daha güvenli ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Karapınar Mahallesi'nde yeni bir proje hayata geçiriliyor.

        Toplam 7812 ada 4 parselde yürütülecek proje kapsamında, 3 bina ve 10 bağımsız bölümün yıkımının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgeye depreme dayanıklı, modern 36 daire ve 5 dükkan kazandırılması hedefleniyor.

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        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile yıkım çalışmalarını takip etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Yıldırım'ı daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla hem belediye imkanlarıyla hem de özel sektör işbirliğiyle kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini belirtti.

        Karapınar Mahallesi'ndeki projenin imar planları ve uygulamalarının kentsel dönüşüm çalışmalarına dönüşmesine şahitlik ettiklerini aktaran Yılmaz, "Özel sektöre verdiğimiz destekle birlikte Karapınar Mahallemiz de değişiyor, dönüşüyor. Bu projede toplam 36 daire ve 5 dükkan yer alacak. Karapınar Mahallemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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        Kentsel dönüşümle yalnızca binaları yenilemediklerini, yaşam alanlarını da dönüştürdüklerini vurgulayan Yılmaz, gelecek nesillere daha güvenli bir Yıldırım bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Yılmaz, 30 bin güvenli konut üretme hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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