Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

        Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyere çarptı. Yaşanan kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyere çarptı. Yaşanan kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafakemalpaşa'dan Güllüce istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

        Sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

        Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, araç içerisinde sıkışan diğer yaralı ise olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        REKLAM

        Trafik kontrollü sağlandı

        Kazanın ardından olay yerine sevk edilen emniyet güçleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği ve otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Bursa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Coşkun Aral'ın sergisi Misi'de
        Coşkun Aral'ın sergisi Misi'de
        Büyükşehir Belediyesporlu Faruk Zeytinci Balkan şampiyonu oldu
        Büyükşehir Belediyesporlu Faruk Zeytinci Balkan şampiyonu oldu
        Nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı
        Nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı
        İnegöl 7'den 77'ye kitap fuarında buluştu
        İnegöl 7'den 77'ye kitap fuarında buluştu
        Güvenli Yıldırım için kesintisiz dönüşüm
        Güvenli Yıldırım için kesintisiz dönüşüm